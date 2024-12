Roma non solo Dybala | un altro big in partenza

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 20 Dicembre 2024 18:12 di Giancarlo Spinazzola

La Roma sta provando faticosamente ad uscire dal buio pesto in cui è finito. La squadra giallorossa, nell'ultimo turno di Serie A, è crollata contro il Como ma in coppa è arrivato il pronto riscatto. Ora Ranieri spera di poter proseguire su questo cammino e risalire pian piano la china e la classifica, decisamente pericolosa.

Ranieri, fin dal suo arrivo in giallorosso, ha provato a smuovere le acque puntando anche sulla voglia di riscatto e di rivincita della squadra giallorossa. Di sicuro, però, il tecnico si aspetta rinforzi nel mercato di gennaio che possano aiutarlo nell'obiettivo che a questo punto non può che essere che la salvezza.