Reis da Silva e il coming out: "Primo tennista gay? Spezziamo un tabù"

(Adnkronos) – Joao Lucasdaè diventato, nelle scorse settimane, ildel circuito Atp a dichiararsi apertamente omosessuale. Ilout con un post su Instagram in cui augurava buon compleanno al fidanzato con una serie di foto raffiguranti la loro vita insieme.da, numero 367 del ranking Atp, ha commentato così la rilevanza mediatica che ha avuto la notizia: “All’inizio non ci ho pensato, volevo solo condividere una foto con lui. Quella è stata una settimana molto intensa, ma con un lieto fine visto che ho vinto la Procopio Cup a San Paolo. Non sentivo alcuna pressione, ero felice, avevo il mio ragazzo con me che mi sosteneva insieme a tutta la mia squadra”, ha raccontato a The Athletic. “Quando ho scattato la foto, ho pensato: ‘Oh, mio Dio, è il compleanno del mio ragazzo’.