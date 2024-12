Ilnapolista.it - Raspadori nello scambio con Danilo, De Laurentiis non vuole rinforzare la Juventus (Repubblica)

con, DenonlaNapoli, con Pasquale Tina, fa il punto sulle manovre di mercato del Napoli. A cominciare dal difensore centrale.L’arrivo di un nuovo difensore centrale era una priorità già prima dello stop di Buongiorno. Il preferito, come profilo, resta, ma la trattativa con lanon è ancora decollata: è difficile imbastire unocon: è profilo gradito a Giuntoli, ma il club di Denon è affatto convinto diuna diretta concorrente per la Champions League. Bisogna lavorare alla formula giusta. Complicato pure l’affare Kiwior: l’Arsenal non apre al prestito con diritto di riscatto, quindi il Napoli tiene aperta la pista Luiz Felipe che si è svincolato dall’Al Ittihad e punta al ritorno in serie A dopo l’esperienza alla Lazio.