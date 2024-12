Oasport.it - NBA, i risultati della notte (20 dicembre): Wembanyama trascina gli Spurs, bene Knicks e Lakers. Colpo Bulls sui Celtics

Sono ben 13 le partite che si sono disputate nellaNBA, dopo il giorno senza incontri legato al post NBA Cup. Tante, tantissime le prestazioni da raccontare e anche i momenti, se vogliamo, ad alto tasso di particolarità, visto che ce ne sono.Il primo di essi si lega ai Washington Wizards (4-21), che conquistano appena la quarta vittoria stagionale contro gli Charlotte Hornets (7-20) per 123-114 scappando via nell’ultimo quarto e trovando Jordan Poole a quota 27 punti e Malcolm Brogdon a 25. Per gli Hornets non basta LaMelo Ball a quota 34 con 13 assist. Continuano invece a volare, e ora hanno il miglior recordlega, gli Oklahoma City Thunder (21-5): ne servono 35 a Shai Gilgeous-Alexander per battere gli Orlando Magic (17-12), sempre privi di Banchero, per 99-105. Il protagonista inatteso per i padroni di casa è Anthony Black, che mette 23 punti dalla panchina.