Ilfattoquotidiano.it - Meloni definisce ideologiche le decisioni dei giudici sui Cpr in Albania? Io ci vedo solidarietà

di Michele Sanfilippodavanti al parlamento ha da poco affermato che “i recenti provvedimenti giudiziari sui centri di rimpatrio inhanno un ‘sapore ideologico’, che se fossero confermati nella loro filosofia di fondo dalla Corte di giustizia Ue rischierebbero di compromettere almeno fino all’entrata in vigore delle nuove regole Ue, nel 2026, le politiche di rimpatrio di tutti gli stati membri”.Sappiamo tutti benissimo che la stragrande maggioranza di questi disperati che si avventurano in rischiosissimi viaggi scappano dalla fame, dalle guerre (spesso provocate dai paesi occidentali) e talvolta da persecuzioni politiche o religiose.Sappiamo anche che, storicamente, questo genere di argomentazioni usate dalle destre nazionaliste, che mirano a dipingere lo “straniero” come un essere abietto a cui impedire di varcare i sacri confini nazionali (che peraltro non hanno nulla di naturale e imperituro dato che sono il frutto di avvenimenti storici più o meno recenti rispetto a quando il genere umano ha mosso i primi passi sul pianeta), trovano maggior risonanza nei momenti di crisi economica e, particolarmente, nelle fasce più deboli della popolazione, cheno negli immigrati solo dei concorrenti per disputarsi quel poco che passa il convento.