Mattia Casse | da predestinato a desaparecido Poi la rinascita dopo i tanti infortuni

“La mia è stata una carriera con diversiche mi hanno lasciato sette viti nelle mie articolazioni, tra entrambe le caviglie ed un ginocchio, oltre alla frattura alla spalla“. Basterebbe leggere questa dichiarazione per comprendere l’intimo significativo che porta con sé la vittoria conseguita danel superG della Val Gardena: a 34 anni ha conquistato la sua prima affermazione in Coppa del Mondo, meritandosi la soddisfazione più profonda, tra l’altro su una pista mitica come la Saslong.Un sigillo meraviglioso che rappresenta una sorta di risarcimento per lessime sfortune che lo hanno colpito e un premio per la caparbietà dimostrata anche nei momenti più complicati. Ha confessato di aver pensato di lasciare lo sci alpino, ma è stato bravo a non mollare e si era imposto un diktat: “Vado avanti alle mie condizioni, vale a dire dare precedenza alle mie sensazioni, al mio sentire“.