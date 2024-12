Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Casse al comando, Goldberg si ferma a 1 centesimo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.58 L’americano Kyle Negomir salta una porta ed è fuori. Aveva 0.98 di ritardo all’ultimo intermedio.12.57 L’americano River Radamus è 23° a 2.56.12.55 Franzoni 18° a 1.82. Non ha sciato come a Beaver Creek.12.54 Franzoni paga 0.32 al secondo intermedio, ma non sta sciando bene.12.53 ALLUCINANTEEEEEEEEEE!!!è secondo ad un soloda. Che brivido, è andata di lusso. L’azzurro si merita un pizzico di fortuna. Adesso Giovanni Franzoni, il nostro giovane!12.52 L’americano è avanti di ben 0.18 al primo intermedio. Al secondo addirittura 0.27. C’è puzza di beffa.12.51 Loriot 19° a 2.21. Tocca all’americano Jared.12.50 In pista il francese Florian Loriot. Non fa paura, oltre un secondo di distacco al secondo rilevamento.