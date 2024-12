Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Casse ad un passo dalla vittoria! Bene Zazzi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI13.26 Vedete, la gara non è finita. Lo svizzero Lars Roesti guadagna addirittura 0.36 nell’ultimo intermedio ed è ottavo a 68 centesimi. Paris decimo,escetop10.13.22 OTTIMO NICOLÒ MOLTENI! 15° a 1.36. Azzurri scatenati oggi.13.21 Attenzione a Bailet con il 52 e Striedinger con il 53. Fanno apura.13.20 Zabystran 32° a 2.30.13.18 L’austriaco Stefan Eichberger è 20° a 1.68.13.16 Franzoni sta perdendo posizioni: 22° a 1.82.13.14resta decimo: sarebbe la seconda top10 in carriera dopo il 6° posto neldi Kvitfjell nel.13.13 Il veterano Christof Innerhofer, 40 anni, è 25° a 1.96.13.12 A questo punto non si vede chi possa strappare la primain carriera a Mattia.13.11 Bennett solo 31° a 2.