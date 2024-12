Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: la grande occasione di Lampic, tra poco Wierer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.47:ha 7? di ritardo rispetto a Grotian dopo due poligoni14.47: Sbaglia due volte Chauveau in piedi, non sbaglia Andeon a terra ed ha il terzo tempo14.46: Due errori perin piedi, ma sta andando fortissimo sugli sci14.44: Zero di Richard a terra, è quarta dopo un poligono, sbaglia Grotian in piedi ma è prima con 31? di vantaggio su Skottheim14.42: Zero di Auchntaller a terra, nona a 29? da14.41: Zero di Weidel a terra ma è dietro a Comola, , zero di Cloetens che è quarta a 22? dadopo un poligono14.40: Ancora lo zero di Comola a terra! E’ sesta dopo il primo poligono, Fialkova sbaglia in piedi.continua ad andare come un treno14.39: Zero di Skottheim in piedi e primo posto, due errori per Bendika che si tira fuori14.