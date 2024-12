Lanazione.it - L’incontro con i tifosi per scambiarsi gli auguri

Un Empoli Store invaso da decine e decine diper salutare i propri beniamini ha caratterizzato la bella iniziativa dell’Empoli Fc per abbracciare tutto il popolo azzurro eglidi Natale. Capitan Grassi, Viti, Ebuehi, Gyasi e Sambia si sono prestati per foto ricordo e autografi donando ai tantiaccorsi in piazza della Vittoria un piccolo dono azzurro. "È uno spettacolo vedere tanti bambini così contenti di vederci, ci emoziona molto e ci dà la forza di spingere ancora di più in campo", ha commentato Alberto Grassi. Mamme e babbi con i propri figli, nonni,e tifose, altri in sedia a rotelle, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento con i campioni che poi vengono applauditi al Carlo Castellani, in un clima di grande festa che testimonia la sempre più crescente passione della città verso i colori azzurri.