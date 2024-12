Quotidiano.net - Il significato del solstizio d’inverno. Quando cade nel 2024 e perché l'orario cambia ogni volta

Roma, 20 dicembre– Nelilavverrà il 21 dicembre, alle 10.19 (ora italiana),la durata delle ore di luce sarà minima, sarà quindi il giorno più corto dell’anno. Questo momento segna la fine dell’autunno astronomico e l’inizio dell’inverno astronomico. È un passaggio che avviene12 mesi in una finestra temporale compresa tra il 20 e il 23 dicembre. La variabilità della data, come vedremo tra poco, è dovuta alla discrepanza tra il calendario gregoriano, utilizzato attualmente, e la durata effettiva dell’anno solare, pari a circa 365,2422 giorni. Che cos’è ilIl termine “” deriva dal latino solstitium, che significa “sole fermo”. Questo nome è legato al fatto che, durante questo momento dell’anno, il Sole sembra fermare il suo movimento verso sud rispetto all’equatore celeste per invertire la direzione e puntare verso nord.