Ilgiorno.it - Francesco Gabbani re del Forum di Milano: 10 anni di musica tra atmosfere natalizie e una chicca inattesa

Leggi su Ilgiorno.it

- Una ventata di pop fresco, allegro e coinvolgente, reso ancora più adrenalinico dagli effetti visivi pensati per il palco, tanta ironia, empatia e un sorriso aperto che non lo abbandona mai.conquista il pubblico deldi, dove ieri sera ha tenuto il concerto di apertura del suo tour. Quasi due ore e mezza di show, con il cantautore che non si risparmia mai, passa dalla batteria, alla chitarra, al pianoforte. Dà tutto se stesso. Ripercorre diecidi carriera con i cavalli di battaglia, come "Viceversa", Spazio tempo", "Il sudore ci appiccica", "Eternamente ora", "Volevamo solo essere felici", "Pace e amore", "Amen". E tutti in piedi e a battere le mani per "Frutta malinconia" e la chiusura con "Occidentalis Karma".va oltre i successi del passato e regala ai suoi fan anche un'anteprima: il nuovo singolo che uscirà a gennaio "Vengo a fidarmi di te".