Euphoria ‘cosmica’ a La Nuvola di Fuksas | potrai toccare il cielo con un dito

E’ un momento magico per Roma che ancora una volta ospita una serie di eventi e iniziative uniche. In particolare, la mostra, patrocinata dal Comune di Roma e dal MiC – Ministero della Cultura a Ladiche prende il nome diCosmica. Si tratta di un’affascinante collezione di 20 opere monumentali e interattive, dedicate all’espressione dell’emozione della felicità attraverso l’arte.Cosmica: tutti i dettagliCosmica è una mostra ideata per riflettere sulla potenza trasformativa dell’arte che punta al concetto di leggerezza, interazione e potere comunicativo dell’inflatable art. A cura di Valentino Catricalà e con la collaborazione di Antonella Di Lullo, il progetto ha un gonfiabile come medium artistico, che si trasforma in un vero e proprio insieme di interazione, spettacolo e scoperta.