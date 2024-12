Tarantinitime.it - Esternalizzazione asili nido del comune di Taranto, la nota del PLI

Tarantini Time QuotidianoL’amministrazione Melucci continua a dimostrare una gestione totalmente irresponsabile dei servizi pubblici essenziali, decidendo di esternalizzare il servizio di istruzione prescolastica nelle strutture comunali per l’infanzia. Questa scelta, inserita nel nuovo DUP, vanifica anni di investimenti e sforzi per potenziare il sistema educativo cittadino, dimostrando una totale mancanza di visione per il futuro. Solo pochi mesi fa ilaveva presentato progetti legati al PNRR ed espletato concorsi per l’assunzione di nuove educatrici. Lo scorso settembre, infatti, erano state inserite sette nuove professioniste, e molte altre restano in attesa di chiamata dalla graduatoria. Ora si sceglie di smantellare tutto questo, tradendo non solo le aspettative delle famiglie, ma anche il lavoro e la professionalità di chi ha creduto in un servizio pubblico stabile e di qualità.