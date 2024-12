Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk sostiene i neonazisti tedeschi: “AfD è l’unica salvezza per la Germania”

“Solo Afd può salvare la”, scrivesulla sua piattaforma X. L’apprezzamento per il movimento neonazista Alternative for Deutschland è espresso a commento di un video di Naomi Seibt, nota giovane influencer tedesca, attivista di estrema destra e negazionista del cambio climatico. La giovane attacca “il presunto prossimo cancelliere Friedrich Merz (Cdu)” che si è detto “inorridito dall’idea che ladebba seguire l’esempio die Javier Milei“.Sostanziale di Berlino. “Non è la prima volta checommenta la politica tedesca su X. Ne prendiamo atto, ma non lo interpretiamo né lo valutiamo”, si è limitata a dire la portavoce del governo, Christiane Hoffman, sottolineando che “la libertà d’espressione si applica anche su X”. Alle domande dei giornalisti su eventuali conseguenze o rischi di interferenze elettorali, Hoffmann ha glissato, richiamando tuttavia le norme Ue del Digital services act a cui sono sottoposte X e le altre major del tech.