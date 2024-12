Gamberorosso.it - Ecco perché mangiare le lumache il giorno della Vigilia (con la ricetta di Giorgione)

Alladi Natale, la tradizione impone il digiuno di carne, ma non per questo bisogna rinunciare a un piatto ricco di sapore. Per chi cerca un’alternativa al pesce, lepossono essere un buon compromesso per la cena del 24 dicembre diversa dal solito, ma perfettamente in linea con le sue usanze., dalla sua cucina - in una puntata de Le ricette delle feste su Gambero Rosso tv - ci regala una deliziosa idea per preparare un sugo dida leccarsi i baffi per condire la pasta. E se oggi sono considerate carne di magro, cioè molto più simile al pesce che alla carne per la religione cattolica (e le possiamoanche il 24 dicembre), sembra si debba ringraziare Papa Pio V, che nella seconda metà del XVI secolo, ignaroclassificazione alimentare delle, con una benedizione le proclamò: «Estote pisces in aeternum», siate pesci in eterno.