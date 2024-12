Rompipallone.it - Donnarumma torna finalmente in Serie A: l’annuncio non lascia dubbi

di nuovo nel nostro campionato, arrivano dichiarazioni importanti sul futuro dell’estremo difensore: cosa succedePer svariati motivi, di campo e non, l’avventura di Gianluigial Psg nel corso degli anni è stata tutt’altro che tranquilla. L’estremo difensore della Nazionale si è visto mettere più volte in discussione, molto più di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi, e anche il suo rendimento non è stato sempre, effettivamente, dei migliori. Poi, ci si mette anche la sfortuna, come nel caso del brutto scontro avuto con Singo nella gara con il Monaco.Un infortunio del tutto accidentale, che è costato al portiere una brutta ferita sul volto, ma, fortunatamente, non conseguenze più gravi. L’ex giocatore del Torino, che non intendeva commettere un fallo così brutto, si è prontamente scusato nel post partita.