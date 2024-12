Puntomagazine.it - Controlli a Napoli: arresti e denunce

. Ecco i risultati del maxi servizio svolto dai Carabinieri della Compagnia-StellaEra ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia ma varie volte i Carabinieri della Stazione Borgoloreto non lo avevano trovato in casa. Hanno segnalato le violazioni ed il Tribunale diha emesso un’Ordinanza di aggravamento per cui l’uomo, un 40enne del quartiere Borgoloreto, è stato arrestato e tradotto in carcere.L’arresto è stato eseguito nel corso di un maxi servizio svolto dai militari della Compagnia-Stella, del Nucleo Radiomobile die del Reggimento Campania.Ie le perquisizioni hanno permesso anche di scoprire un 71enne di San Pietro a Patierno che, in detenzione domiciliare, nascondeva a casa con la complicità dei figlio 21 felpe contraffatte, numerose patch di una famosa casa di abbigliamento ed una pressa per stampare su tessuto.