Oasport.it - Combinata nordica: Ida Marie Hagen fa tre su tre, vince anche la Mass Start di Ramsau

Leggi su Oasport.it

Cambiano le specialità (Gunderse, Compact e), cambiano le località (prima Lillehammer, poi), ma non cambia la vincitrice. Tre gare nella Coppa del Mondo di, tre vittorie per la norvegese Ida, la vera dominatrice della disciplina fino ad ora.La fuoriclasse del 2000 si impone nella specialità che prevede prima lo sci di fondo (dominato) e poi il salto: basta un balzo più che discreto per chiudere a 120.1 e trionfare.Battuta la giapponese Haruka Kasai, che si ferma ad 8.3 punti di distanza (eccezionale nel salto), mentre terza è a sorpresa la finlandese Minja Korhonen, staccata di 20,3, al primo podio della carriera, lei che è addirittura una classe 2007. Completano la top-5 la tedesca Nathalie Armbruster e l’altra nipponica Yuna Kasai, mentre è stata squalificata nel salto Gyda Westvold Hansen.