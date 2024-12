Rompipallone.it - Calciomercato Serie A, super affare tra le due squadre: gennaio infuocato

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 20 Dicembre 2024 11:41 di redazioneLa sessione invernale disi avvicina. Tante le operazioni in vista con leche cercano rinforzi per affrontare al meglio la seconda metà di stagione.La stagione continua anche durante il periodo natalizio. Calendario sempre più fitto, soprattutto per le big che sono impegnate anche nelle coppe. Dunque necessario per le società operare sul mercato durante il mese di. Complici infortuni, rendimenti sottotono e qualche bocciatura durante questi primi mesi.Tra lemaggiormente attive ci sono sicuramente il Napoli e la Fiorentina. La squadra di Conte vuole dei rinforzi per continuare a galleggiare in quella zona di classifica e potersi giocare lo scudetto fino alla fine. Quella di Palladino, invece, è in lotta sia in Conference League che per una posizione inA tra le prime quattro, che chiaramente consentirebbe l’accesso alla prossima Champions.