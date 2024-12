Sport.quotidiano.net - Basket Campionato di Divisione regionale 1. Legends in casa contro il Valdicornia per il tris di vittorie

Tredicesima d’andata per iche questa sera (Dogali, ore 21, porte girevoli) cercano ilospitando ilnella gara valida per ildi1. Dopo il successo esterno di Pescia, i gialloviola sono saliti sul podio del girone A e adesso vogliono restarci. "Arriviamo dove possiamo – dice il coach Antonio Fiorani, che prova a smorzare gli entusiasmi dopo il prezioso successo di Pescia che ha proiettato la squadra al terzo posto in classifica con 16 punti – abbiamo giocato una buona partita, equilibrata. Potevamo chiuderla prima, poi anche loro hanno avuto le occasioni buone, ma alla fine gli episodi favorevoli ci hanno premiato". In classifica ildei livornesi di Campiglia è 13° con 8 punti: "E’ una squadra che finora si è espressa al di sotto delle sue possibilità – continua Fiorani – lo scorso anno ha fatto un buonarrivando in finale, quest’anno ha cambiato qualcosa ma ha giocatori bravi".