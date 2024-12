Ilgiorno.it - Autismo, la storia di Pietro: aspetta da sei anni un centro adeguato che lo accolga

Lomazzo (Como) –è nello spettro autistico. Eppure vive in una comunità psichiatrica in provincia di Como. Ci si potrebbe fermare qui: è noto che l’non è una malattia, tanto meno mentale. Eppurepassa tutte le sue giornate in una comunità psichiatrica. E non da oggi: è letteralmente cresciuto in comunità, ci vive da 13, quando vi è entrato aveva 17. A gennaio ne compirà 30. Seifa la svolta: il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Lariana fa sapere ai suoi genitori che la comunità psichiatrica non è il posto migliore per lui. Quasi mai lo è per chi è nello spettro. “Dal Dipartimento ci hanno detto che la struttura in cui si trova nostro figlio non è in grado di riabilitarlo – racconta Assunta Aiello, sua madre –. Così ci hanno chiesto di trovare un’altra soluzione, meglio se unper l’”.