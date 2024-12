Sport.quotidiano.net - Ascoli e Spal: sfida decisiva tra bocche cucite e classifica pericolosa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il rituale dellein casava avanti. Probabilmente anche per una questione di scaramanzia, visto il recente andamento fatto registrare dalla squadra allenata da Mimmo Di Carlo. Poche ore prima della gara di stasera che chiuderà ufficialmente l’annata a parlare è stato lonte Andrea Dossena. "Ho cercato di tranquillizzare i ragazzi perché in questo momento siamo un po’ fragilini – commenta l’allenatore –. Dobbiamo stare tutti uniti ed essere concentrati. Vogliamo arrivare a questa pausa di Natale per cercare di far rifiatare chi sta giocando sempre e recuperare gli infortunati. I ragazzi sono demoralizzati dopo l’ultimo partita che ci aveva visto commettere tanti errori. Nonostante questo stavamo portando a casa tre punti che per noi erano importantissimi, soprattutto a livello mentale.