Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

, venerdì 20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSpazio alla tronista Martina. Gianmarco l’ha raggiunta in camerino per parlare, poi improvvisamente l’ha baciata. Dopo aver visto il video al centro studio, il ‘rivale’ Ciro, arrabbiato e infastidito, ha lasciato il programma. Francesca ha chiesto nuovi corteggiatori, ma Gianmarco – dopo questa decisione – ha preferito lasciare il programma. Invece Michele ha deciso di eliminare Mary e di concentrarsi su Amal e Veronica. Per il, Diego e Claudia – che avevano trascorso la serata insieme e avevano fatto l’albero di Natale – hanno deciso di interrompere la conoscenza.