Puntomagazine.it - Vertice NATO a Bruxelles: Meloni ribadisce il sostegno all’Ucraina, Kallas critica le proposte di colloqui di pace

Un incontro ad alto livello tra Zelensky e i leader europei, mentre il Regno Unito annuncia nuovi aiuti militari.– Si è concluso dopo circa tre ore ilnella residenza del segretario della, Mark Rutte, tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e una delegazione di membri europei dell’Alleanza, tra cui il premier italiano Giorgia. Durante l’incontro, la presidente del Consiglio ha ribadito il fermo impegno dell’Italia, in qualità di presidente del G7, nel sostenere l’Ucraina nella sua “legittima difesa” e nella ricerca di una “giusta e duratura“, in conformità con il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.: “totale”La presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di un impegno congiunto a livello internazionale per garantire che l’Ucraina possa difendersi dall’aggressione russa, ribadendo l’importanza di una soluzione diplomatica che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale del paese.