Uomini e Donne | il profilo falso usato da Michele Longobardi

Non smette di far discutere, l’ex tronista dial centro di uno dei più clamorosi scandali del programma. Dopo essere stato smascherato dalla redazione per averunsu Instagram, sono emersi nuovi dettagli sul suo inganno. Grazie a Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ora sappiamo il nome delincriminato.Newse l’uso di unaveva creato un accountsu Instagram per interagire con le sue corteggiatrici fuori dal programma. L’account, chiamato Gino Ecchia, era privo di foto e post, ma seguiva oltre 800 persone, tra cui molte ragazze. L’utente che ha fornito la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni ha raccontato: “Mi visualizzava i contenuti riguardanti il suo trono e di Amal, e metteva reazioni alle storie”.