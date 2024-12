Ue | Russia non deve prevalere in Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 "Il Consiglio europeo ribadisce la sua ferma condanna della guerra di aggressione dellacontro l'" e conferma "il continuo sostegno per tutto il tempo necessario. Lanon". Così nelle conclusioni del Consiglio Ue, a Bruxelles. Si ribadisce l'impegno "per una pace giusta e duratura, basata sul diritto internazionale. Nessuna iniziativaessere presa senza l'". L'Unione s'impegna a sostenere la ricostruzione dell'. "Importante la conferenza in Italia, a luglio 2025".