Superman | ecco finalmente il teaser trailer ufficiale del film!

Leggi su Cinefilos.it

ildel!Dopo la breve anteprima di ieri James Gunn, i Dc Studios hanno diffuso l’attesissimodi, ilche darà inizio al nuovo corso del DCU al cinema!CORRELATE: James Gunn condivide unin attesa del: James Gunn condivide nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Lois e Clark, tutto quello che sappiamo suldi James Gunn, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU).