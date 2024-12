Iodonna.it - Sono tanti i film di Natale in cui l’ascensore ha un piccolo ruolo. Eccone sette da vedere e ri-vedere

Leggi su Iodonna.it

diventa spesso culla di sensazioni contrase di imbarazzi. Anche il cinema le rappresenta spesso. E in alcunidiha un vero e proprio. La multinazionale Kone – che progetta e produce ascensori, scale e tappeti mobili e porte automatiche per edifici – si è divertita a selezionare questi momenti imbarazzanti e, in alcuni casi, di svolta. Leggi anche › Andrea Delogu: «Vi hanno mai dato l’anello in ascensore?» «Non esiste periodo migliore delper mettere in risalto i nostri amati ascensori con una chiave di lettura più leggera e simpatica», commenta Sergio Alvarez, marketing manager di Kone Italy & Iberica, «Del resto si sa che in un ascensore tutte le emozioni divengono più intense e il cinema, sotto questo punto di vista, ci ha regalato e continua a regalarci momenti e scene che restano nei nostri cuori e in quelli delle nostre famiglie proprio grazie alle sensazioni loro associate».