Seconda puntata MasterChef Italia su Sky e NOW | protagoniste sfide decisive e sostenibilità

Nel corso della prima serata, già 6 persone hanno realizzato il proprio sogno di indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Ora, a, altri cuochi amatoriali potranno giocarsi la loro preziosissima chance: nel corso dellaserata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, attesa per giovedì 19 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli conoscerà nuovi aspiranti chef, assaggerà e valuterà i loro piatti e deciderà se meritano di entrare nella Masterclass.C’è un “ma”: nell’anno in cui i giudici promettono che “tutto può succedere”, chi arriva al loro cospetto sognando di entrare nella classe di quest’anno deve essere pronto a tutto. Quel che è certo è solo che nei due nuovi episodi si completerà la fase delle selezioni.