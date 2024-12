Mi hanno chiamato Grande Fratello un altro ex amatissimo contattato Poi la brutta notizia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è una novità che il cast delsi arricchisca di nuovi concorrenti durante i tanti mesi in cui va in onda e l’edizione in corso non fa eccezione. Sono già diversi gli inquilini chevarcato la porta rossa nelle ultime settimane e tra gli ultimi anche due personaggi molto amati delle passate edizioni: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.Ma non è finita qui perché anche Maria Teresa Ruta sarà di nuovo nella casa che anni fa aveva condiviso con la figlia Guenda Goria, da poco diventata mamma. La sua partecipazione è già ufficiale e prevista per il prossimo gennaio. Tempo fa si è molto parlato del ritorno di Dayane Mello, ma a quanto pare non ci sarà. La modella ha dichiarato di aver esaurito le energie da poter dedicare al reality smentendo così i rumor sul possibile rientro.