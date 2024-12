Lanazione.it - Le stufe a pellet, la caldaia: famiglia uccisa dal monossido, le indagini. “Tutto è accaduto di sera”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 dicembre 2024 – Unae delle: nella casa delladaldi carbonio c’erano diversi apparecchi per il riscaldamento. Le, a cui partecipano i vigili del fuoco, serviranno per capire se e cosa non ha funzionato e da dove si sia sprigionato ildi carbonio. Un killer silenzioso davanti al quale le tre persone non hanno avuto scampo. Sono morti un uomo, la nuova compagna e il figlio di lui, avuto dalla ex moglie. Gravissima la bambina, sei anni, che l’uomo aveva avuto con la nuova compagna. Adesso lotta per la vita all’ospedale Meyer di Firenze. Gli aggiornamenti sulla vicenda "I corpi sono stati ritrovati in salotto – dice l’ispettore dei vigili del fuoco Giuliano Dambello –di”. Verosimilmente dunque lasi è sentita male nellata di mercoledì 18 dicembre.