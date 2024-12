Liberoquotidiano.it - La vera politica è fatta di "conflitti" di idee: cosa si è dimenticato in Italia

Ieri alla Camera Giorgia Meloni e Giuseppe Provenzano se ne sono dette di tutti i colori. Ma non c'è giorno che, in aula o fuori, non si assista a feroci diatribe e ad accuse reciproche fra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. È un segno del degrado del nostro dibattito politico o di vitalità democratica? Non ho dubbi. Fermo restando il rispetto che non dovrebbe mai mancare e che la sinistra molto spesso dimentica, con quel tale rispondo: “la seconda che hai detto”. Grazie alla destra al potere inè infatti tornata finalmente sulla scena la, e quindi anche il conflitto: fra, interessi, visioni del mondo contrapposte. Per anni, con il predominio del cosiddetto deep state o anche con i governi tecnici, il conflitto era stato sterilizzato, annacquato, espunto dalla, la quale aveva in questo modo perso la sua essenza che è basata sulla contrapposizione schmittiana fra amico e nemico.