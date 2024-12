Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Moonfall, Giovedi 19 Dicembre 2024

19sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, un fanta-action spettacolare diretto da Roland Emmerich, con Halle Berry e Patrick Wilson. La pellicola segue la storia di due astronauti e un teorico del complotto che uniscono le forze per salvare la Terra da una catastrofe imminente: una forza misteriosa ha alterato l'orbita della Luna, minacciando di farla schiantare sul nostro pianeta. Tra incredibili effetti speciali e una narrazione adrenalinica, il film esplora temi di sopravvivenza, sacrificio e la fragilità del nostro mondo di fronte all'ignoto. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, The Son, un dramma intenso con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.