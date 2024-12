Gisèle Pelicot dopo la condanna dell’ex marito | Un pensiero alle altre vittime di violenza Deluse le associazioni | Pene lievi per i 50 imputati

Leggi su Open.online

«Pensodi stupro non riconosciute, le cui storie restano spesso nell’ombra. Voglio che sappiate che condividiamo la stessa lotta». Le prime parole disono andate a chi ha dovuto subire il suo stesso incubo e poi affrontarne i traumi. La sua storia sconvolgente ha scosso la Francia, incredula come la vittima delle atrocità commesse per quasi 10 anni dal. Drogata, violentata, fatta abusare da decine di altri uomini mentre era incosciente. Ignara delle violenze subite dal 2011 al 2020, fotografate e archiviate dall’uomo orato a 20 anni di carcere, il massimo della pena. Quelle foto lo hanno incastrato,che il 72enne è stato accusato di molestie e sono stati sequestrati pc e hard disk. Da quel momento,ha scoperto di essere stata la protagonista a sua insaputa di un incubo, con le cui conseguenze dovrà ora convivere.