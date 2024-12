Lanazione.it - Gambassi e Montaione contro l'accorpamento scolastico deciso dalla Metrocittà

Leggi su Lanazione.it

"Abbiamo già dato l’incarico a un avvocato, chiedendogli di predisporre le carte per il ricorso da presentare entro fine anno. Chiederemo intanto la sospensione di una delibera che presenta criticità e forzature, iniziando dal mancato coinvolgimento dei Comuni interessati per l’. E a quanto ne so, proprio per questo motivo un altro ricorso dovrebbe arrivare da Montespertoli". Lo ha detto il sindaco Sergio Marzocchi (nella foto con il sindaco Pomponi), lasciando anche intendere che l’amministrazione di(al pari di quella di) ha intenzione di percorrere ogni strada residua per scongiurare in extremis l’dell’istituto comprensivo Gonnelli al Don Milani di Montespertoli, comecon una delibera della scorsa settimana. L’atto sul dimensionamentoè stato approvato con 10 voti favorevoli su 15 presenti: il gruppo di centrodestra "Per il Cambiamento" ha votato, mentre il consigliere di sinistra Andrea Tagliaferri si è astenuto.