Firmato protocollo d'intesa tra Comune di Pesaro e Csv Marche Ets per i centri sociali anziani

Messa la firma, l’applauso è partito dal pubblico composto oltre che dai giornalisti anche da tre rappresentanti deiper, attivi in città: Sergio Giacomini del Centro sociale di Soria; Giuseppe Palmieri, del centro sociale Adriatico e da Gilberto Martellotti, presidente provinciale Ancescao a cui appartengono 25perin tutta la provincia di cui 10 in città – tra questi i più popolosi come il Salice Gualdoni a Muraglia; l’Asilo a Villa San Martino e Novecento nel quartiere della Celletta. Di quale firma stiamo parlando? "È stato– spiega l’assessore Luca Pandolfi, tra i sottoscrittori – ild’tradie CsvEts (Centro servizi per il volontariato) con l’obiettivo di “promuovere, sostenere ed incentivare la collaborazione e le sinergie strategiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".