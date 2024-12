Linkiesta.it - Ecco chi sono e dove vanno gli escursionisti del buongusto

Oggi quando si parla di turismo ci si riferisce a un settore ampio ed estremamente ramificato, che comprende esperienze anche diversissime: viaggi intorno al mondo, villeggiature famigliari, vacanze prenotate al volo e attraversate con spensieratezza, cammini intrapresi in solitaria.Ciò che da alcuni anni accomuna sempre più i viaggiatori è l’interesse crescente per il comparto enogastronomico. Si tratta di una percezione diffusa che trova conferma nei dati diffusi lunedì 16 dicembre dal rapporto sul turismo enogastronomico in Italia, redatto, come da sette anni a questa parte, dal team di ricerca guidato da Roberta Garibaldi, docente all’Università di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, con il supporto di Visit Emilia e Valdichiana Living, il patrocinio di Federturismo, Fondazione Qualivita, Iter Vitis Les Chemins de la vigne en Europe, e la collaborazione dell’Università degli studi di Bergamo, Economics Living Lab e TheFork.