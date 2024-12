Ilfattoquotidiano.it - “È precaria” e il ministero nega il trasferimento di una madre da Firenze a Bari, ma il Tribunale del Lavoro glielo impone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per legge, Paola (nome di fantasia) aveva tutte le caratteristiche per chiedere illavorativo temporaneo da. In quanto dipendente di un’amministrazione pubblica – come ildella Giustizia -, con almeno un figlio di età inferiore ai tre anni – nel suo caso tre -, e un marito occupato in Puglia, aveva il diritto di ottenere un posto alla Corte d’appello di. Eppure le è stato riposto no. Secondo il, la lavoratrice non poteva ottenere ciò che le spettava perché aveva un contratto a tempo determinato. Di fatto, non aveva gli stessi diritti degli altri lavoratori perché era una. E così, dopo essersi laureata in Giurisprudenza e aver investito tempo e denaro per crearsi una carriera, ora doveva decidere se continuare a lavorare a 700 chilometri da casa sua e da suo marito, o dimettersi e dedicarsi alla cura dei suoi tre figli.