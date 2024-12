Tuttivip.it - “È finita, perché ti lascio”. E appena Lorenzo spiega il motivo a Shaila il pubblico del Grande Fratello scioccato

Leggi su Tuttivip.it

Chi ieri sera ha acceso la tv su Mediaset Extra si è imbattuto in una scena dipassione: “Spolverato eGatta intenti a limonare follemente nel salone deldavanti a tutti gli altri gieffini”. Tuttavia, poche ore dopo, la coppia ha vissuto un’altra delle loro frequenti crisi, segnata da dubbi, paranoie e tensioni legate alla gelosia di.Durante una conversazione privata all’esterno,ha ammesso adi non sentirsi pronto per una relazione come la loro: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio,una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione.