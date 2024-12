Ilrestodelcarlino.it - Congresso Pd sambenedettese: Zappasodi chiede rinnovamento e unità

Si fa sempre più in salita la strada per ildel Pddel 12 gennaio. Un appuntamento che avrà luogo in un’atmosfera lattiginosa, in una sorta di nebbia capace di evocare fantasmi del passato. Spettri di antiche divisioni: gli stessi che hanno portato il centrosinistra a spaccarsi in almeno tre coalizioni alla vigilia delle ultime elezioni amministrative. È in questa cornice che Iacopo, primo per preferenze in tutto il centrosinistra alle scorse comunali (ben 232) decide di rompere il silenzio ed esprimere alcune considerazioni nei riguardi della situazione attuale: "Non pensavamo – scrive - di dover rivedere per l’ennesima volta lo stesso film. Di nuovo divisioni, di nuovo regolamento dei conti. È vero che la storia si ripete sempre due volte: una come tragedia e una come farsa, ma non ci aspettavamo davvero dopo le profonde divisioni delle scorse elezioni amministrative di vedere ripetersi uno schema simile".