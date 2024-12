Laprimapagina.it - Come il monossido di carbonio può uccidere: un pericolo invisibile nelle nostre case

Ildi(CO) è un gas insidioso, inodore, incolore e insapore, ma estremamenteso. Ogni anno, purtroppo, causa centinaia di morti in Italia e migliaia nel mondo, spesso in modo silenzioso e senza preavviso. Questo articolo vuole spiegareildiagisce sul corpo umano, perché è così letale epossiamo proteggerci.Cos’è ildi?Ildiè un prodotto della combustione incompleta di sostanze contenentilegna, gas, carbone, benzina e gasolio. Può formarsi in diversi contesti,:Camini mal funzionanti.Stufe a gas o a legna.Scaldabagni.Motori a combustione interna,quelli delle automobili lasciate accese in spazi chiusi.La caratteristica più insidiosa del CO è la sua invisibilità: non ha alcun odore o colore che possa avvertire le persone della sua presenza.