Cityrumors.it - Codice della Strada, vincono ancora i furbetti del pass: oltre 40mila falsi invalidi nei parcheggi preposti

, a vincere sonodel: il 2024 è l’anno in cui arrivano anei, le nuove norme fanno molto discutere a causa di regole stringenti per chi è al volante e non solo. Tra possibili infrazioni e altrettante sviste, trionfano nel 2024 altri numeri e sono quelli che indicano le persone occupanti deiriservati agli automobilisti con disabilità.Il nuovo: tutto quello che bisogna sapere (cityrumors.it / ansafoto)Chi ha una disabilità – sia esso guidatore oeggero, è sufficiente che possegga un veicolo – ha diritto a dei posti riservati che permettono la fruizione di luoghi e territori in maniera più agevole. Tali postazioni sono indicate dalle strisce blu, spesso c’è anche il simbolocarrozzina.