Ilrestodelcarlino.it - Cantiere in piazza Garibaldi. Indennizzi per le attività

L’inaugurazione della rinnovatasi avvicina. Intanto, però, il Comune ha preso l’impegno di indennizzare ladanneggiate in questo anno dal prolungarsi del. Un apposito bando del Comune di Finale Emilia ha stanziato, infatti, 10.000 euro peralle imprese ubicate nell’area delper la riqualificazione di, nella limitrofa via Sauro (per il tratto compreso tra il civico 13/c e il civico 13/d) e in via Generale Malaguti. L’indennizzo verrà quantificato nella misura massima del 100% della quota versata quale tpc/tari (al netto di Iva) riferita all’anno 2024 emessa da Geovest, a favore degli operatori economici situati nelle zone interessate dal. Qualora la somma stanziata non risulti sufficiente per tutti gli operatori che avranno presentato domanda, e in regola con i requisiti del bando, il contributo verrà erogato fino ad esaurimento fondi, in proporzione tra gli aventi diritto.