Anteprima24.it - Aggredito a Napoli per una spilla antifascista, quattro esponenti di CasaPound a giudizio

Tempo di lettura: < 1 minutoRinvio aperdi, a, per l’aggressione subita nell’ ottobre 2023 dal musicista e fotografo 44enne Roberto Tarallo che indossava unacon un logosul giubbino. A deciderlo, ieri, è stato il gup diche ha accolto le richieste del pm Fabrizio Vanorio il quale ha contestato l’aggravante della discriminazione nazionalista. I, nello scorso gennaio, vennero raggiunti da altrettante misure cautelari: tre arresti in carcere e un obbligo di dimora. Gli arresti vennero notificati dalla Digos a Vittorio Acuto, Paolo Primerano e all’ucraino Taras Buha. Divieto di dimora nella provincia diinvece per Roberto Acuto, fratello di Vittorio Acuto.L'articoloper unadiproviene da Anteprima24.