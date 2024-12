Thesocialpost.it - Zelensky: “L’Ucraina non ha forze sufficienti per riconquistare Crimea e Donbass, puntiamo sulla diplomazia”

Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato in un’intervista a Le Parisien chenon dispone dellenecessarie per riprendere lae ilcon mezzi militari. Per questo, il leader di Kiev conta principalmentepressione internazionale per costringere la Russia a sedersi al tavolo delle trattative. “Di fatto, questi territori sono ora sotto il controllo dei russi. Non abbiamo la forza per riconquistarli“, ha affermato, evidenziando la difficoltà della situazione sul campo di battaglia.Secondo il presidente ucraino, l’unica strada percorribile per risolvere la crisi è quella di esercitare una pressione diplomatica continuacomunità internazionale, affinché costringa il presidente russo Vladimir Putin a negoziare. “Possiamo contare solo“, ha spiegato, indicando che la soluzione militare non sembra essere una possibilità, dati i limiti delleucraine.