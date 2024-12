Tony Effe fuori da concerto Roma da Lazza ad Emma Marrone | No a censura

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo la decisione del comune didi chiedere un passo indietro asulla sua partecipazione aldi Capodanno di, tanti gli artisti che esprimono solidarietà al collega. Non solo Mahmood, che si sfila dall’evento in segno di protesta, ma anche. Tra le voci che protestano contro la ‘’, c’è anche chi non si scalda: “Ma chi se ne frega.”, il commento di Morgan. “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didal Capodanno di. Ritengo sia una forma di– ha scritto Mahmood – per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere”.