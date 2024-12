Agi.it - Tassisti e autisti di ambulanze muoiono meno di Alzheimer

AGI - Ie glidi, il cui lavoro richiede frequenti elaborazioni spaziali e di navigazione, hanno tassi più bassi di mortalità per malattia dirispetto ad altre professioni. Lo rivela uno studio guidato da Anupam B Jena, dell'Harvard Medical School, di Boston, pubblicato su The BMJ. I risultati sono osservazionali, quindi non possono confermare un collegamento diretto, ma i ricercatori sostengono di sollevare la possibilità che le professioni che richiedono molta memoria alla guida, come la guida di taxi o di, possano essere associate a una certa protezione contro la malattia di. L'ippocampo è una regione del cervello deputata alla memoria spaziale e all'orientamento ed è stato dimostrato che è più sviluppato neidi Londra rispetto alla popolazione generale.