Quifinanza.it - Shrinkflation anche sui prodotti di Natale, la confezione è più grande di pandoro e torrone

Lacolpisce molti, ma in particolar modo quelli tipici della tradizione natalizia. Per dolci come, panettone e, la grammatura ridotta è spesso nascosta dallache resta invece identica anno dopo anno. Insomma, oltre il dannola beffa. Infatti, inatalizi, così come il resto della spesa, hanno visto un incremento costante, con un caro spesa che tocca +2,3%. Così, tra un rincaro del 300% per cenone, addobbi, viaggi e regali, si rischia di non avere abbastanza zucchero per mandare giù l’amara pillola.: sgrammatura di dolci e non soloAlla fine, laha colpitonatalizi. Non si tratta di un fenomeno nuovo – è stato infatti denunciato più volte a partire dagli scorsi anni – ma si aggiunge a un2024 già all’insegna dei rincari.