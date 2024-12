Calciomercato.it - Scambio con il Milan, così Conte lascia Juve e Inter a mani vuote

Azzurri e rossoneri possono pensare ad una trattativa per appianare le rispettive necessità: l’affare mette fuori causa Giuntoli e MarottaPercorsi diversi, umore diverso, ma strade che potrebbero incrociarsi: Napoli evivono momenti quasi opposti, ma le due società potrebbero venirsi incontro per necessità.con il(LaPresse) – Calciomercato.itUna è evidente in casa azzurra: trovare il prima possibile un difensore che possa non far sentire troppo a gennaio l’assenza di Buongiorno (resterà fuori oltre un mese) e che sia all’altezza degli attuali titolari (lo stesso ex Torino e Rrah). In casa, invece, di necessità ce n’è più di una e non soltanto in ottica mercato.Fonseca e la squadra dovranno risalire la classifica e riconquistare i tifosi, mentre la società dovràvenire a gennaio per rafforzare la rosa e mandare via chi non è più in sintonia con l’allenatore portoghese.